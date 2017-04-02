Поліція назвала підозрюваного у вбивстві адвоката в Рівненській області

На Рівненщині поліцейські встановлюють обставини вбивства адвоката Віти Шаблій та поранення її чоловіка, колишнього начальника обласної міліції В`ячеслава Чайки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі комунікації поліції Рівненської області, у суботу, 1 квітня, близько 20.00, до поліції надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги міста Дубно про те, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранено чоловіка.

Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що у будинку на вулиці Жуковського стріляли в адвоката та кандидата на посаду міського голову Дубно на минулих виборах - 43-річну Шаблій. Від отриманих поранень жінка померла. Під час стрілянини також поранили Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС у Рівненській області.

У Відділі комунікації поліції Рівненської області кореспонденту УНІАН цю інформацію підтвердили.

Наразі основною версією скоєння злочину є особисті неприязні відносини в сім’ї. За інформацією Відділу комунікації, особу зловмисника встановлено, але ще не затримано.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції у Рівненській області Сергій Волков, причетним до вчинення цього злочину може бути старший син потерпілого від першого шлюбу. Після розлучення між 55-річнним чоловіком і його колишньою дружиною з дітьми складалися напружені та неприязні стосунки. За попередньою версією син чотири рази влучив у батька з вогнепальної зброї та вбив його дружину. У ході проведення огляду місця події поліцейські вилучили гільзи від пістолета.

Розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмиснику загрожує ув’язнення строком від 7 до 15 років.