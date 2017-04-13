На березі Чорного моря в Одесі згоріли ще 10 дач (фото)

У Київському районі Одеси в ніч на 13 квітня на причалі на березі Чорного моря згоріли ще 10 дачних будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 2.17 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на причалі, розташованому на вулиці Шкіперській.

Зазначається, що пожежа сталася в одно- та двоповерхових дачних будинках на загальній площі 500 кв. м. У прес-службі додали, що ліквідація пожежі ускладнювалася одиничними вибухами побутових газових балонів і каністр, щільністю забудови і відсутністю під'їздів до моря для забору води.

Пожежа була ліквідована о 5.00. Жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі, збитки та обставини того, що сталося, наразі встановлюються.

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Як уточнив УНІАН представник Головного управління Нацполіції в Одеській області, за попередніми даними, згоріло близько 10 дачних будівель.

"Ця пожежа сталася практично в тому самому місці, що і та, що була позавчора. Тоді вигоріло 15 будівель, зараз - приблизно 10", - сказав представник главку.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня вранці в Одесі внаслідок пожежі згоріли 15 дачних будинків (1 тис. кв. м) на одному з причалів товариства рибалок-любителів "Зелений мис".