У Миколаєві патрульні "скрутили" водія-пенсіонера (відео)

У суботу, 15 квітня, в Миколаєві стався інцидент між патрульними поліцейськими і водієм автомобіля Ssangyong Rexton. Про це повідомляє Преступности.НЕТ з посиланням на слова очевидців події.

Як повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції Миколаєва, на вулиці Будівельників в районі пологового будинку автомобіль зупинився посеред дороги, унаслідок чого заблокував рух іншому транспорту.

Інспектори патрульної поліції підійшли до автомобіля й попросили водія відчинити двері та надати їм водійське посвідчення. У відповідь на це водій заявив, що не буде виконувати їхні вимоги і почав рух, зачепивши одного з патрульних.

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Через кілька метрів поліцейським вдалося зупинити машину, після чого інспектори витягли із салону авто водія і спробували одягнути наручники, але він почав пручатися. У результаті поліцейські кілька хвилин намагались заламати водієві руки, але той падав і не піддавався.

Поліцейським все ж вдалося одягнути наручники й відвезти його до райвідділку поліції. Однак там пенсіонеру стало зле, і його на швидкій відвезли в лікарню.

"Зараз патрульні чекають, коли водій прийде в норму, щоб оформити на нього протокол за порушення Правил дорожнього руху і за непокору співробітникам поліції", - повідомили у прес-службі поліції Миколаєва.

Водночас, як зазначив автор відеозапису події Ярослав Рибалка, автомобіль пенсіонера стояв біля бордюру, а самі поліцейські перекрили рух транспорту, коли зупинилися біля Ssangyong Rexton.

"Вони зупинилися посеред дороги, відкрили багажник і збиралися там прямо оформляти протокол. Я їхав за ними, загальмував, посигналив, на що патрульний мені відповів, що, мовляв, зараз і тобою займемося", - стверджує житель Миколаєва.

На його думку, водій Ssangyong Rexton не чинив опору патрульним.

Пізніше у патрульній поліції Миколаєва показали, з чого розпочався інцидент: