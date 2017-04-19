Підозрюваного у вбивстві жінки-медика на Яворівському полігоні затримано

Військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві жінки-медика на території Яворівського полігону, затримано, завтра йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Говорячи про обставини вбивства, він зазначив, що 18 квітня до військової прокурори Львівського гарнізону надійшло повідомлення про те, що близько 3.00 ночі на території полігону відбулася сварка між чоловіком-військовослужбовцем, який служив за контрактом, та жінкою-військовослужбовцем-фельдшером. Внаслідок сварки чоловік завдав фельдшеру три ножових поранення, від яких вона загинула на місці події.

"На даний час даного військовослужбовця затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частину першою статті 115 Кримінального кодексу України, - це умисне вбивство. Йому повідомлено про підозру. Завтра буде вирішуватися питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - сказав прокурор.

Він також уточнив, що, згідно з попередньою інформацією від свідків, "спочатку сварка відбулася між двома жінками, а потім до даної сварки приєдналася особа, яка підозрюється в убивстві". Причини конфлікту поки не встановлені.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині на території наметового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) вночі 18 квітня військовослужбовець вбив жінку-військового медика. Тіло вбитої військовослужбовець виніс з намету і викинув у розташовану неподалік вигрібну яму.