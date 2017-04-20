У Львівській області судитимуть юнака за "жарти" в інтернеті

В Самбірський відділ поліції звернулась за допомогою місцева мешканка. Вона повідомила, що через соціальну мережу їй надходять повідомлення з погрозами позбавити життя, повідомляє поліція Львівської області.

Правоохоронці встановили, що їх автором є 18-річний місцевий мешканець. Юнак пояснив, що маючи певну інформацію про дівчину та її родину (домашні адреси, номери мобільних телефонів тощо), він вирішив таким чином «пожартувати».

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Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Матеріали кримінального провадження скеровані на судовий розгляд.

Раніше повідомлялося, що у Львові судитимуть анестезіолога через смерть 18-річної пацієнтки.