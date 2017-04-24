У Маріуполі заарештували педофіла, який напав на 11-річну дівчинку

У Маріуполі суд за клопотанням прокуратури заарештував чоловіка, який вчинив наругу над 11-річною дівчинкою. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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За даними відомства, місцевий житель 1971 р.н. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом).

«19 квітня він вчинив протиправні дії щодо малолітньої дівчинки 2006 р.н. Через деякий час після скоєного злочину його затримали працівники поліції», - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО. Максимальне покарання за вказаною статтею - до 15 років позбавлення волі, зазначили в прокуратурі.