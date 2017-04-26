В Одесі "замінували" міськраду і два суди

В Одесі в середу "замінували" будівлю міської ради та двох Апеляційних судів.

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Інформація про можливе замінування адміністративної будівлі Одеської міської ради надійшла в поліцію в 11.30, повідомляє патрульна поліція міста.

"В даний час проводиться обстеження будівлі і прилеглої до неї території. З метою забезпечення безпеки громадян приймаються заходи з евакуації працівників та відвідувачів", - сказано в повідомленні.

Крім того, за інфомацією місцевого видання "Думская", вибухотехніки і кінологи з собаками шукають вибухівку відразу в двох судах в Одесі — в Апеляційному адміністративному суді на вулиці Софіївській і в Апеляційному суді Одеської області на вулиці Гайдара.