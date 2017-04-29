Екс-міністр агрополітики Швайка потрапив у серйозну ДТП (фото)

«Свободівець» Ігор Швайка, колишній міністр аграрної політики та продовольства в уряді Арсенія Яценюка, потрапив у серйозну ДТП на шляху з Конотопа до Києва.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, пригода трапилась вчора, коли він їхав від мера Конотопа Артема Семеніхіна до Києва.

«Хотів би сьогодні, перед неділею святою, сказати слова подяки. Подякувати Господу Богу нашому за те, що зберіг моє життя», – написав Швайка.

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Про те, як саме трапилась ДТП, Швайка не повідомив, додавши низку фото з місця інциденту та зроблені після надання медичної допомоги.

Судячи з фото, "свободівець" отримав травму ноги, руки та поріз на правому плечі.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині внаслідок ДТП загинув мер міста Дергачі Олександр Лисицький. За попередніми даними, на вулиці Залізничній водій автомобіля ГАЗ з власної необережності допустив наїзд на політика який від отриманих травм помер в автомобілі швидкої допомоги.