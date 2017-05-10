У Києві рятувальники ліквідували пожежу на продовольчому складі (фото)

На Дарниці ліквідовано пожежу в складській будівлі.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці у Facebook, 10 травня о 17:37 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Бориспільській, 1, в Дарницькому районі міста.

«За лічені хвилини на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. З’ясувалося, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі, де зберігались продукти харчування. Площа пожежі становила 300 кв. м. О 18:04 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а вже о 18:18 вогонь ліквідували», – йдеться в повідомленні.

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На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.

На місці пожежі працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 34 чоловіка особового складу.

Причини займання встановлюються.