У Мережі показали ймовірних організаторів сутичок у Дніпрі 9 травня (фото)

Опубліковані фото людей, які можуть стояти за організацією провокацій у Дніпрі 9 травня. Фотографії та інформацію про можливих організаторів сутичок у місті на своїй сторінці в Facebook показав Родіон Шовкошитний.

Він зазначив, що фото, на яких зображені ймовірні організатори "тітушок", зроблені напередодні мітингів у Дніпрі, 8 травня.

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"Той, хто позначений синьою стрілкою - очевидно, один з головних у цих дніпровських спортиків. Як стверджує джерело, саме він збирав ксерокси паспортів в інших старших груп, він вибудовував всіх в шеренги та інструктував. В тому числі і щодо форми одягу (щоб в джинсах всі прийшли)", - пише Шовкошитний.

"За даними джерела, саме він (можливий організатор провокацій - Ред.) і є той самий "узбек у вишиванці". Він фігурує на багатьох відео. На скріні №5 його витягає з ментів відомий за іншими відео тітухан-"жирдяй" (с) Р. Сініцин", - написав активіст.

Як повідомляв УНІАН, у Новомосковську Дніпропетровської області 12 травня співробітники поліції затримали чоловіка, який керував так званими «тітушками» під час заворушень на масових акціях, які відбулися 9 травня у Дніпрі.