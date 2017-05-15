Опубліковано відео моменту конфлікту й стрілянини у Кам'янському за участю людини Яроша

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У Мережі опубліковано відео моменту конфлікту зі стріляниною в Кам'янському Дніпропетровської області нібито через небажання водія таксі відповісти на привітання "Слава Україні!".

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Відеозапис момент конфлікту і стрільби опублікований на YouTube-каналі News Box. На ному видно, як таксиста били палицею, а також чути звуки пострілів.

Раніше повідомлялося, що охоронець Яроша прострелив ноги таксисту за відмову відповісти на привітання "Слава Україні". Двох учасників конфлікту затримали на місці, одному вдалося втекти.

Як кажуть очевидці, чоловіки, які напали на таксиста, поводились збуджено і, крім пістолета, у них була телескопічна біта. За повідомленнями ЗМІ, у таксиста стріляв охоронець Яроша Роман Малисевич.

Пізніше в ГО "Державна ініціатива Дмитра Яроша" заявили, що охоронець Яроша не стріляв у таксиста на Дніпропетровщині, правопорушником виявився інший член організації, який повинен понести відповідальність.