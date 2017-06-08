У Луцьку підпалили автомобіль сім'ї нардепа (відео)

У Луцьку невідомі підпалили автомобіль нардепа Ігоря Лапіна. Про це повідомляє місцеве видання Volynnews.

За інформацією видання, інцидент стався близько 4:00 на вулиці Чорновола.

За даними ЗМІ, автомобіль офіційно задекларований, однак їм користувалися діти народного обранця, а Лапін їздив на ньому рідко.

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Раніше Ігоря Лапіна звинувачували в тому, що він заробляв на легалізації автомобілів, контрабанді спирту і сигарет, видобутку бурштину. Зокрема, про це заявляв екс-заступник командира батальйону «Айдар» Ігор Рицко.

Як повідомляв УНІАН, у Лапіна це не перший інцидент з автомобілем. Так, рівно рік тому його автомобіль зі стріляниною намагалися пограбувати двоє невідомих.