У Києві зловмисники пограбували приватний будинок, зв'язавши скотчем дітей

У Голосіївському районі Києва на вул. Бродівській невідомі пограбували приватний будинок. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як зазначили правоохоронці, зловмисники перелізли через паркан, зв’язали дітей, забрали сейф і зникли. Ніхто із мешканців не постраждав.

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"Близько 23:15 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Бродівській злодії напали на приватний будинок, зв’язали дітей та викрали сейф. За викликом терміново направили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативні групи Голосіївського та головного управлінь поліції Києва", - йдеться в повідомленні.

На місці події до правоохоронців звернулася 45-річна господарка будинку. "Вона із чоловіком відпочивала на веранді, була гучно ввімкнена музика, її сини (14-ти та 20-ти років) у цей час були у своїх кімнатах на другому поверсі. Приблизно о 23:00 прибігли діти й розповіли, що до оселі зайшли четверо зловмисників у камуфляжній формі та балаклавах, зв’язали їх скотчем, вирвали із шафи на третьому поверсі сейф і втекли", - розповіли в поліції.

Працівники поліції оглянули місце скоєння злочину, біля паркану на вулиці виявили частину драбини, на камері відеонагляду – шкарпетку. Крім цього, вилучили інші речові докази, які направили на експертне дослідження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

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Тривають оперативно-розшукові заходи, спрямовані на розшук та затримання правопорушників. Їм загрожує покарання – від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Як повідомляє 112 Україна з посиланням на інші ЗМІ, будинок належить одному з керівників українського представництва міжнародного холдингу, штаб-квартира якого розташована в Цюріху. Банда викрала близько 250 тис. дол. і 500 тис. грн.