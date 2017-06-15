ДТП у Харкові: Mercedes "впечатав" Lanos у дерева, двоє загиблих

У Харкові сьогодні близько 13:30 на перехресті Окружної дороги "Київ-Харків-Довжанський" та вул. Табірної сталося ДТП, в якому загинули дві людини. Про це повідомляє NewsRoom.

"42-річний водій автомобіля Mercedes прямував з боку Олексіївського житлового масиву в бік авторинку "Лоск", але несподівано виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся зі стоячим на перехресті Daewoo Lanos", - розповів заступник начальника відділу спеціальних заходів УПД ГУНП в Харківській області Олег Никоненко.

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Від зіткнення автомобіль Daewoo Lanos викинуло в кювет, де він врізався в дерева. 31-річний водій та 25-річна жінка-пасажир, які перебували в "Ланосі", від отриманих травм загинули на місці.

42-річний чоловік, який їхав за кермом автомобіля Mercedes, був госпіталізований в лікарню швидкої допомоги. Наскільки важкі травми він отримав, поки невідомо.

На місці працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, розслідуванням події буде займатися прокуратура, так як загиблий водій "Ланоса" – співробітник поліції охорони.

Нагадаємо, днем раніше, 14 червня, в Харкові на перехресті Плеханівської і Балашовського проїзду сталося зіткнення Daewoo Lanos і трамвая. Після зіткнення рейковий транспортний засіб протягнув легковик ще 9 метрів.