На Житомирщині через зсув ґрунту під час прокладання підземного газопроводу травмовано двох робітників

На Житомирщині в Олевську через зсув грунту травмовано двох людей, поліція проводить перевірку. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, в Олевську поліцейські перевіряють обставини травмування двох людей через зсув ґрунту. 12 липня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання підземних робіт двох людей присипало землею. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій звільнили їх з-під завалу, а медики надали необхідну допомогу. Одного з чоловіків госпіталізовано. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

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"На місці події, куди прибули працівники слідчо-оперативної групи, встановлено, що на одній з вулиць Олевська товариством проводились роботи по прокладанню підземного газопроводу. Близько 17.00 стався зсув ґрунту і під масою землі опинились два майстри підприємства, 1983 та 1962 років народження. Рятувальники місцевої частини ДСНС витягли обох чоловіків, молодшого з них госпіталізували до лікарні через отримані травми. Йому надається необхідна медична допомога",- розповіли у поліції.

За вказаним фактом триває перевірка. Попередня правова кваліфікація події – ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Житомирщині чоловік травмувався, випавши із аварійного балкона.