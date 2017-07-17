На Львівщині мисливці за металом вкрали бронзовий бюст з могили воїна-афганця (фото)

У селищі міського типу Східниця, що на Львівщині, невідомі вкрали бюст 18-річному воїну-афганцю.

Про це ZAXID.NET повідомили місцеві мешканці.

Йдеться про бронзовий бюст хлопця, що у 1985 році загинув у Афганістані. Бюст було вкрадено у період з 12 до 16 липня. Мати загиблого щотижня приходила на могилу хлопця, однак, прийшовши на кладовище 16 липня, побачила, що невідомі вкрали бронзовий бюст. Жінка звернулась із заявою до поліції міста Борислава з проханням розшукати викрадений бюст.

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У прес-службі ГУ НП у Львівській області підтвердили викрадення бюсту. Вчора, 16 липня, до Бориславського відділу поліції звернулась 81-річна жінка та заявила, що з могили її сина викрали бронзовий бюст, висотою приблизно 70 см.

Правоохороці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ – Крадіжка.