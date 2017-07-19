У Києві попрощалися із загиблим у жахливій ДТП байкером

У всесвітній день мотоцикліста київські байкери попрощалися зі своїм другом Костянтином Тарасенком. Похорон відбувся під потужний рев мотоциклів на цвинтарі, йдеться в сюжеті ТСН.

Овдовіла дружина Вікторія стримувала сльози. Вона була в іменній футболці з посвятою загиблому чоловікові – "Кос Бородос", так називали Тарасенка у байкерській тусовці. Дівчина прощалася не лише з чоловіком, а й матір'ю. Двоє найдорожчих людей загинули на її очах, на другий день після весілля.

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Досвідчений 40-річний байкер і його 51-річна теща у вечір неділі їхали вдвох на мотоциклі. За версією байкерів, трагедія сталася, коли водій перелаштовувався в іншу смугу. Мотоцикл під час маневру раптово занесло до відбійника. У Костянтина залишився маленький син і батьки. Підтримати невтішну родину зібралося кілька десятків байкерів.

"Кожен із нас знає, що сідаючи на мотоцикл і виїжджаючи в місто, ти маєш шанси 50 на 50. Нас погано видно. Я не буду звинувачувати водіїв автомобілів. Ми теж перевищуємо швидкість. Це життя", - визнали друзі загиблого мотоцикліста.