Підпал машини журналіста у Харкові: Русін вважає причиною свою професійну діяльність

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загоряння автомобіля місцевого журналіста Ігоря Русіна. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, сьогодні, 31 липня, відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження або знищення майна).

Читайте такожВ зоні АТО застрелився 19-річний боєць: у Нацгвардії говорять про "синіх китів"

У коментарі кореспондентові УНІАН сам Русін сказав, загоряння купленого кілька днів тому автомобіля ВАЗ сталося вчора, 30 липня, у дворі багатоповерхового будинку у Салтівському районі. Журналіст зазначив, що пожежа розпочалася близько 2:00. Осередок вогню був на передній правій стійці, де немає електроприладів, які могли б спричинити коротке замикання. За його словами, автомобіль повністю згорів, збиток складає близько 60 тис. грн.

Русін висловив переконання, що автомобіль підпалили через його професійну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в неділю, 30 липня, згорів автомобіль ВАЗ-21140 журналіста, головного редактора сайту Insider news Ігоря Русина.