"Який я "новорос?": бійку з поножовщиною у Києві влаштували АТОшник та переселенці з Донбасу (відео)

Бійку з холодною зброєю біля нічного клубу в Києві влаштували переселенці з окупованого Донецька та боєць Національної гвардії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сварка сталася через те, що люди нібито вихваляли терористів "ЛНР" та "ДНР". Нацгвардієць Олександр, який запевняє, що воював на фронті, та на три дні приїхав до столиці, почув поруч із собою сепаратистів.

"У цьому клубі були люди, які казали, що воювали за "Новоросію", - каже нацгвардієць.

Інший учасник бійки з Донеччини стверджує, що силовик вивів його з розважального закладу і почав звинувачувати, що він – росіянин.

На вулиці між ними зчинилася бійка - п'ятеро на одного. Військовий вихопив ножа та металеву телескопічну палицю, однак з'ясувати, хто сильніший, завадили поліцейські охорони. Озброєний чоловік кинувся і на них.

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"Наш співробітник отримав ножове поранення", - розповів співробітник поліції охорони Олександр Захарченко.

Постраждалий Ігор Гончаренко наразі шкутильгає на ліву ногу – удар прийшовся трохи нижче коліно. Пощастило чоловікові – рана виявилася неглибокою.

"Намагався розборонити бійку. Відчув укол у гомілку, потім побачив, що йде кров. Бійка була зупинена", - розповів він.

Навіть після приїзду оперативної групи учасники бійки не припинили конфлікт і були в стані алкогольного сп'яніння. Їх відправили до райвідділку. Боєць Нацгвардії за напад на поліцейського адміністративним штрафом не обійдеться.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 8 вересня між двома чоловіками виник конфлікт з бійкою, яка закінчилася ножовим пораненням.