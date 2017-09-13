"Після таких травм ніхто не заговорить": колишній чоловік постраждалої від вибуху на Бессарабці розповів про її стан (відео)

Наразі залишається загроза втрати зору та ампутації ноги Наталії, яка постраждала внаслідок вибуху авто на Бессарабці. Про це в інтерв'ю ТСН розповів її колишній чоловік Сергій Кошель.

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Наразі жінка отямилася, але говорити не може, оскільки, за словами Кошеля, після таких травм "ніхто не заговорить".

"Після таких травм 90% людей просто гине на місці. Вона залишилася живою. За словами лікарів, у неї 30-40% опіків тіла. Від першого ступеня й до третього. Я вже не можу ці цифри гарантувати. Але це зараз не стоїть у пріоритеті. Зараз стоїть у пріоритеті: зберігати органи і як це робити", - розповів її колишній чоловік.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, в результаті якого загинув один чоловік.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".