У Дніпрі маршрутка врізалася в авто, водій загинув на місці

У Дніпрі сталася жахлива ДТП між джипом «Субару Трібека» та маршруткою №135, водій якої загинув на місці. Про це повідомляє "Дніпроград".

Близько 9:00 на розі вулиці Шмідта та Свердлова сталося зіткнення між ТЗ «Мерседес Спринтер» та автівкою «Субару Трібека». В результаті аварії є постраждалі, а водій маршрутки загинув на місці.

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«Наразі місце події огороджене. Чекаємо прибуття слідчого», - зазначив речник патрульної поліції Павло Карманов.

Причини та деталі зіткнення патрульні поки що не коментують.

Раніше у Сумах водій маршрутки спровокував потрійну ДТП.