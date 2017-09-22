У Дніпрі маршрутка врізалася в авто, водій загинув на місці
15:12, 22 вересня 2017Інциденти
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Причини та деталі зіткнення патрульні поки що не коментують.
В результаті аварії є постраждалі / фото pravda.lutsk.ua
У Дніпрі сталася жахлива ДТП між джипом «Субару Трібека» та маршруткою №135, водій якої загинув на місці. Про це повідомляє "Дніпроград".
Близько 9:00 на розі вулиці Шмідта та Свердлова сталося зіткнення між ТЗ «Мерседес Спринтер» та автівкою «Субару Трібека». В результаті аварії є постраждалі, а водій маршрутки загинув на місці.
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«Наразі місце події огороджене. Чекаємо прибуття слідчого», - зазначив речник патрульної поліції Павло Карманов.
Причини та деталі зіткнення патрульні поки що не коментують.
Раніше у Сумах водій маршрутки спровокував потрійну ДТП.
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