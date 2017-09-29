У Житомирі від ураження електрострумом під час селфі на даху потяга помер 13-річний підліток
27 вересня хлопець вибрався на дах електропотяга та зазнав травм від ураження електрострумом. Його госпіталізували у тяжкому стані.
У Житомирі сьогодні помер 13-річний підліток, який отримав опіки 60% тіла від ураження електрострумом на даху потяга.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в опіковому відділенні Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, де знаходився підліток після травми.
«Сьогодні, о 13 годині, на жаль, хлопець помер», - розповіли медики і додали, що з такими травмами рідко виживають.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі поліція встановлює обставини травмування електрострумом 13-річного підлітка, який робив фото на даху потяга.
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За попередніми даними, 27 вересня хлопець вибрався на дах електропотяга та зазнав травм від ураження електрострумом. Його госпіталізували у тяжкому стані. На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що хлопець спробував залізти на вагон електропотяга, аби зробити фото.