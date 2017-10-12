Екс-боєць "Торнадо", який розстріляв двох патрульних в Дніпрі, відмовляється визнавати провину

Олександр Пугачов, підозрюваний у вбивстві двох патрульних в Дніпрі, сьогодні після судового засідання заявив, що "поняття не має про ситуацію, що сталася на автовокзалі". Про це повідомляє "112 Україна".

Колишній боєць батальйону "Торнадо" відмовляється співпрацювати з правоохоронцями, але похвалився своїми фронтовими досягненнями перед журналістами.

"Він навіть показував свої кульові поранення на грудях. Він заявив, що його рідним погрожували. На питання, чи був він в той день на автовокзалі і визнає себе винним у вбивстві двох патрульних, сказав, що поняття не має, що це за ситуація. Сказав, що коли на людину нападають, вона захищається, а також натякнув на те, що на нього, ймовірно, готувався якийсь замах високопоставленими чиновниками, про яких він міг бовкнути зайвого, тому зараз його тримають під вартою. Сторона захисту подала кілька клопотань до суддів про повторні виклики в суд судово-психіатричних експертів, а також понятих і слідчих. Частково вони були задоволені", - сказано в повідомленні.

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Олександр Пугачов, як і раніше, не вважає себе винним у вбивстві патрульних Артема Кутушева і Ольги Макаренко, які загинули в 2016 році при виконанні службових обов'язків. Як відомо, 25 вересня патрульні наздогнали порушника правил дорожнього руху. Під час перевірки документів він відкрив вогонь. Артем Кутушев загинув на місці, його напарниця померла в лікарні.