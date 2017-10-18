Смертельна ДТП на Житомирщині: три жінки випали з мікроавтобуса, одна з них загинула (фото)

Сьогодні на Житомирщині під час дорожньої аварії три жінки випали з мікроавтобуса та впали у меліоративний канал, одна з них загинула.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні вранці рятувальники надавали допомогу постраждалим внаслідок аварії.

18 жовтня о 05:50 ранку до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Івниця Андрушівського району внаслідок зіткнення автомобіля з відбійником сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це сповістили випадкові очевидці, які проїжджали повз місця події.

Читайте також"Чуваче, я Гройсмана знаю": у Києві п'яний водій протаранив тролейбус (фото, відео)

Вже на місці аварії з’ясувалося, що автомобіль VolkswagenT4 в’їхав водійськими дверцятами у відбійник на мосту. У мікроавтобусі перебуло троє людей. Від удару об перешкоду їх викинуло через лобове скло із салону і вони впали у меліоративний канал.

Рятувальники оглянули постраждалих і з’ясували, що одна із жінок вже не подає ознак життя. Рятувальники вилучили їх з ями та передали медикам. Потерпілих госпіталізували до Андрушівської центральної районної лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Усі обставини надзвичайної події наразі встановлюються фахівцями.