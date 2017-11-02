У Чернівцях на приватному подвір'ї знайшли десятки викрадених в Європі мотоциклів (фото, відео)

У Чернівцях правоохоронці 1 листопада виявили у гаражі місцевого жителя 25 мотоциклів, які перебували у міжнародному розшуку.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, працівники Сторожинецького відділу поліції під час проведення досудового розслідування за фактом викрадення мотоцикла, отримали інформацію про ймовірне місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу.

За попередніми даними, на території приватного господарства у Чернівцях здійснювався розбір краденого мотоцикла.

Співробітники поліції, отримавши ухвалу слідчого судді, провели за вказаною адресою санкціонований обшук. У гаражі 21-річного мешканця Чернівців вони виявили велику кількість запчастин до мототехніки та 25 мотоциклів. Серед знайденого виявили транспортні засоби марок Harley-Davidson, спортивні моделі BMW, Suzuki та KTM, а також водний мотоцикл і квадрацикл.

Як зазначили у прес-службі, вартість деяких моделей сягає «кількох десятків тисяч доларів».

«Оскільки у власника гаража не було реєстраційних документів на мототранспорт і він не міг пояснити, звідки у нього така кількість дорогих мотоциклів, поліцейські вилучили виявлений транспорт. Завдяки взаємодії з сектором міжнародного поліцейського співробітництва правоохоронці з’ясували, що вилучені мотоцикли були викрадені упродовж цього року в країнах Євросоюзу та перебувають в міжнародному розшуку», - повідомила прес-служба.

За даним фактом слідчі Сторожинецького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють походження вилученого автотранспорту, канали його надходження до України та осіб, ймовірно причетних до вчинення даного злочину.