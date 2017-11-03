У Харкові чоловік влаштував бордель під виглядом салону еротичного масажу

У Харкові 27-річний чоловік організував роботу масажного салону зі специфічними послугами. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Чоловік за оголошенням набирав на роботу "співробітниць", які за гроші надавали клієнтам послуги сексуального характеру під виглядом еротичного масажу.

Під час проведення обшуків були вилучені речові докази – гроші, отримані від клієнтів за послуги, телефони, журнал обліку.

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"Бізнесмен" спеціально зняв квартиру для облаштування підпільного салону з надання інтимних послуг. Для роботи він підбирав молодих жінок, які мали проблеми з грошима, через оголошення в Інтернеті.

Жінки віком від 18 до 25 років, які працювали в борделі, приїхали на заробітки в Харків із Запорізької та Донецької областей, а також райцентрів Харківщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі поліцейські виявили, перекрили і ліквідували канал секс-туризму на території міста.