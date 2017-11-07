Другий фігурант кривавої ДТП у Харкові розповів, в чому його звинувачують

Другий підозрюваний у смертельній ДТП з 6 загиблими у Харкові водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов розповів, що його звинувачують в тому, що він їхав нібито на жовтий сигнал світлофора. Як передає УНІАН, про це сьогодні, 7 листопада, Дронов сказав журналістам під час брифінгу.

Водій зазначив, що не визнає себе винним у скоєнні смертельної ДТП.

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«Так, вчора мені пред’явили підозру. Я, звичайно, не згоден із усім цим, коли всі кажуть, що я їхав на «зелений», свідки є, що я їхав на «зелене» світло. Як можна тепер взагалі думати про справедливість цієї справи? Мені ще не зовсім легко говорити. Травма голови далася в знаки трошки. Однак я вже краще себе почуваю. Сподіваюся, що завдяки лікарям я все-таки вийду з цього тупика і зможу з вами більш конкретно поспілкуватися. Мені ставлять у вину, що начебто я їхав на «жовте» світло. Хоча вже у всіх вас є відео, видно, що я до перехрестя, коли загорілося зелене світло, до перетину з Сумською, я був за півтора мінімум метри від перехрестя», - сказав він.

Дронов наголосив, що був зосереджений на пішохідному переході та «не міг очікувати, що хтось міг на цій швидкості нестися на заборонний сигнал світлофора».

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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