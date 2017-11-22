Жорстоке вбивство фермера на Одещині: підозрюваний наркоман переховувався у курені у лісопосадці

Поліція затримала одного з підозрюваних у вбивстві фермера в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це УНІАН повідомив начальник Ізмаїльського відділу поліції Роман Галкін.

За його словами, зловмисник переховувався в одній з лісопосадок, між селами Стара Некрасовка і Кислиця, в саморобному курені, де у нього були їжа і питво.

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«Машину, на якій пересувалися злочинці, поліція виявила вже наступного дня після вбивства. У салоні авто виявлено сліди крові і наркотики.

Встановити особу підозрюваних виявилося нескладно - на місці злочину вбивця загубив телефон, а знімок його подільника встигли зробити постраждалий фермер разом зі своїм працівником», - сказав Галкін.

На місці злочину в теплицях поліцейські знайшли ніж і мобільний телефон убивці, а на шляху «відступу» бандитів - другий ніж, який і є знаряддям злочину.

У результаті слідчо-оперативних заходів поліцейським вдалося затримати одного із зловмисників. Він уже дав свідчення.

«За його словами, вони прийшли в теплиці цілеспрямовано, а саме - за коноплями, які там вирощували. Як виявилося, зловмисники є наркоманами», - додав начальник Ізмаїльського відділу поліції.

Коли поліцейські прибули на місце пригоди, виявили в теплиці кілька кущів коноплі, висота яких сягала два метри, а також висушені рослини на стелажах. За фактом незаконного вирощування наркотиків згодом було відкрито кримінальне провадження за ст.310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

На думку начальника Ізмаїльського відділу поліції, правоохоронці через кілька днів затримають убивцю, який переховується.

«Правоохоронці мають повну інформацію про нього, було проведено роботу з родичами, відоме коло його спілкування», - додав Галкін.

Жорстоке вбивство фермера в селі Стара Некрасовка Ізмаїльського району Одеської області були скоєно 15 листопада. Озброєні зловмисники напали на братів-фермерів - завдали смертельних ножових поранень в область серця 37-річному чоловікові. Його 34-річний брат також серйозно постраждав, його госпіталізували до реанімації.

Злочинці зникли. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.