На Донеччині стріляли в мера Білозерського: інцидент кваліфіковано як замах на вбивство

Сьогодні, 13 грудня, біля адміністративного будинку міської ради Білозерського 61-річний місцевий житель вистрілив з мисливської зброї у мера міста. Прокуратура кваліфікувала це як замах на вбивство. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

«Потерпілому вдалося уникнути попадання кулі, після чого він самостійно затримав нападника і викликав поліцію», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили у нападника обріз мисливської рушниці, гранату з запалом, розкладний ніж і патрон. Відомо, що чоловік стріляв меру в ноги.

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За фактом нападу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правової кваліфікації за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство.

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