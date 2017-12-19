В Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який хотів зґвалтувати 11-річну дівчинку

У місті Ізмаїлі Одеської області поліцейські затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку.

Читайте такожВ Одесі суд заарештував таксиста, підозрюваного у вбивстві 17-річної студентки Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні близько 20.30 до чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернулася жінка, яка розповіла, що невідомий чоловік на перетині вулиць Ціолковського та Лермонтова намагався зґвалтувати її дочку.

«Погрожуючи фізичним насильством і розірвавши на ній білизну, він демонстрував свої статеві органи і змушував дитину вступити з ним у статевий зв'язок. На щастя, дівчинці вдалося втекти - вона почала голосно кричати і вирвалася. Зловмисник втік», - повідомили у відділі.

За словами начальника Ізмаїльського відділу поліції полковника поліції Романа Галкіна, отримавши повідомлення про замах на зґвалтування, весь особовий склад відділу поліції був орієнтований на розшук злочинця. В результаті його особу було встановлено. Зловмисником виявився 45-річний чоловік, який не став заперечувати своєї провини і зізнався в скоєному.

За скоєння злочину за ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу ("замах на зґвалтування"), підозрюваного затримано і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.