У Києві поліція затримала чоловіка за псевдозамінування ресторану

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування ресторану.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні близько 5-ї години ранку на спецлінію «102» зателефонував невідомий і сказав, що у ресторані на вулиці Райдужній «закладено бомбу та наркотики».

Правоохоронці, які прибули на місце, евакуювали 140 відвідувачів та персоналу ресторану. Фахівці обстежили будівлю, де розташований ресторан, та прилеглу територію, проте небезпечних предметів чи підозрілих речовин не знайшли.

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Правоохоронці встановили номер мобільного, з якого надійшов виклик, та абонента, якому він належить. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який кілька годин тому відвідував згаданий ресторан, але дорогою додому вирішив подзвонити у поліцію і повідомити про «замінування».

Чоловіка правоохоронці затримали у нього вдома у стані сильного алкогольного сп’яніння, тому пояснити свої дії він не зміг.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.