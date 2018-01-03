Найменше за останні 5 років: у Нацполіції відзвітували про зменшення кількості злочинів на новорічні свята

Під час новорічних свят зареєстровано найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п’ять років.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зокрема повідомляється, що у період з 30 грудня по 1 січня в країні зареєстровано 5613 кримінальних правопорушень, що є найнижчим показником за останні пять років. Для порівняння - у 2014 - 7166, 2015 - 7211, 2016 - 7869, 2017 - 9475.

В повідомленні також сказано, що в новорічні свята цього року правоохоронці зафіксували зниження рівня злочинності у вчиненні злочинів майнового характеру - вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250).

В повідомленні сказано, що під час вихідних днів до органів та підрозділів поліції надійшло 1817 повідомлень про факти вчинення ДТП. У порівнянні з минулими роками цей показник є одним із найнижчих за останні п'ять років (у середньому – 2062).

В Нацполіції нагадують, що у новорічну ніч до охорони громадського порядку по всій країні було залучено понад 10 тисяч правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що з 30 грудня по 1 січня в Україні було скоєно 18 вбивств, в тому числі й резонансне вбивство юристки Ірини Ноздровської.