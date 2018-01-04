Аброськін показав, як шукають вбивцю юристки Ноздровської (фото)

Поліція робить все можливе для розкриття вбивства Ірини Ноздровської, запевняє перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Про це повідомляється на Facebook поліції Київської області.

За словами Аброськіна, для розслідування справи про вбивство Ірини Ноздровської створена посилена слідчо-оперативна група. До її складу входять працівники апарату Національної поліції, Головного слідчого управління, Департамент карного розшуку Нацполіції та інших департаментів, задіяних для розкриття умисного вбивства правозахисниці.

"У такому режимі вся поліція Головного управління поліції Київщини та апарату НПУ буде працювати до тих пір, поки не буде встановлено людину, яка скоїла цей злочин", – заявив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла за три дні до цього, виявили в місцевій річці.

Читайте такожПосольство США закликав притягнути до відповідальності винних у вбивстві Ноздровской

Як написала в Facebook журналіст Ганна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський.

За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління НПУ в Київській області. За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних ран.