В МЗС підтвердили смерть трьох українців внаслідок ДТП в Росії

У Росії троє громадян України загинули, ще троє отримали важкі травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди у Курській області.

Про це УНІАН сказав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією консула України в Російській Федерації 10 січня в Курській області в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль з українською реєстрацією, що рухався за маршрутом "Дніпро-Санкт-Петербург". У автомобілі перебувало 9 громадян України", - розповів дипломат.

Читайте такожНа Львівщині автівка з військовими потрапила у ДТП: один контрактник загинув, четверо – у лікарні

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє громадян загинуло, троє отримали травми важкого ступеня тяжкості і були доставлені до місцевих медичних закладів. Інші отримали легкі травми. Їм також була надана медична допомога", - сказав Кирилич.

Він відзначив, що причини та обставини цієї трагедії будуть встановлені за результатами слідства.

Також Кирилич сказав, що консул України підтримує оперативний постійний зв'язок з лікувальними закладами, де перебувають травмовані українці, а також зв'язок з місцевим відділенням поліції та Головним управлінням з надзвичайних ситуацій у Курській області.