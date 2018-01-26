В Полтавській області на ходу спалахнув електровоз

На Полтавщині рятувальники ліквідували пожежу у вантажному електровозі. Травмованих та загиблих в інциденті немає.

Читайте такожУ Харкові рятувальники евакуювали 70 людей з пожежі (відео)Як повідомляє прес-служба управління ДСНС в Полтавській області, пожежа виникла 25 січня на 123 кілометрі перегону Свинківка – Божкове Полтавського району, у вантажному електровозі сполученням Полтава-Основа.

До гасіння пожежі залучили 20 людей особового складу, дві одиниці техніки та пожежний потяг.

Зазначається, що вогнем пошкоджено трансформатор та внутрішнє оздоблення локомотиву.

Напередодні повідомлялось, що у Кременчуці Полтавської області впав гелікоптер Мі-8. У інциденті загинули четверо осіб. Усі четверо загиблих - співробітники приватної компанії: командир, другий пілот та бортінженери, які виконували тренувальний політ.