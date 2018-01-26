У Харкові імітували вбивство чиновника, аби піймати замовницю – колишню тещу (відео)

У прокуратурі вважають, що після смерті чиновника його колишня теща хотіла заволодіти його майном.

У Харкові оперативники імітували убивство чиновника, аби викрити його замовницю.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, для цього правоохоронці навіть відзняли відео і виклали його в Інтернет. Виявилось, колишня теща чоловіка підшукала виконавця розправи. Вимогою було, аби смерть екс-зятя була ніби природньою, наприклад, через зупинку серця. За це жінка готова була віддати 10 тисяч доларів.

На кадрах видно, як чоловік падає у руки лікарів. Згодом у місцевій пресі з’являються повідомлення про нібито смерть директора харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» Владислава Васенка від інфаркту. На його місці роботи навіть виставили жалобну світлину. Та згодом виявилося, що він живий та здоровий.

За словами слідчих, тещу-замовницю піймали «на гарячому», коли та розраховувалась із нібито виконавцем вбивства.

У прокуратурі вважають, що після смерті чиновника його колишня теща хотіла заволодіти його майном. Зараз вона затримана.