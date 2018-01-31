У Хмельницькому невідомий підпалив відділення російського "Сбербанку"
13:40, 31 січня 2018Інциденти
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У приміщені на момент пожежі знаходилася людина.
Невідомі підпалили відділення "Сбербанку" у Хмельницькому / фото khm.depo.ua
Ввечері 30 січня невідомий підпалив двері відділення "Сбербанку Росії" на вулиці Подільській у Хмельницькому.
Як стверджують в прес-службі ДСНС області, професійна допомога пожежних навіть не знадобилася. Вогонь вдалося загасити підручними способами, повідомляє Depo.Хмельницький.
"Невідома особа кинула, щось схоже на запалювальну суміш. В приміщенні на той момент перебував один працівник, певне, охоронець. Він і загасив вогонь", - повідомили в прес-службі поліції Хмельницької області.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини ситуації.
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Львові невідомі розбили вікна та розмалювали фасад відділення російського "Сбербанку".
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