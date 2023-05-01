Депутат вважає, що це помста йому за протистояння з владою.

Троюрідна сестра нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка арештована у резонансній справі про захоплення землі у курортному селищі Затока Одеської області. Крім того, у справі замішаний її чоловік Микола Дерев’янко, який є депутатом Одеської обласної Ради.

УНІАН зібрав усі деталі кримінального скандалу.

У чому звинувачують сестру Гончаренка

У понеділок, 1 травня, СБУ повідомила, що на Одещині депутат облради та його дружина підозрюються у привласнені бази відпочинку "Укрпошти", яка розташована в курортній Затоці.

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За даними слідства, депутат розробив схему збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості та земельні ділянки, що прямо або опосередковано були власністю держави та територіальних громад.

До свого "бізнес-плану" чиновник залучив свою дружину та підбирав співучасників із кола близьких та довірених осіб. Так, спільники підшукували об’єкти нерухомості у вигляді баз відпочинку в курортних районах області та "вільні" земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

На підставі сфальсифікованої документації, зловмисники реєстрували право власності за підконтрольними особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Слідство встановило, що у такий спосіб протягом 2019-2023 років зловмисники заволоділи 78 земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 271 га та базою відпочинку "Укрпошти", яка розташована на березі моря в Затоці. Таким чином, державі та громаді завдано збитків майже на 24 млн грн.

Фігурантів арештували, а згодом стало відомо їхні імена. Як виявилося, підозрюваними стали Леся та Микола Дерев'янки. Жінка є сестрою нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка.

Як відреагував нардеп

Реакція Гончаренка не забарилася. У Facebook депутат присвятив цій темі кілька публікацій. Він зазначає, що матір чотирьох неповнолітніх дітей посадили в СІЗО під заставу 8 мільйонів гривень.

"Ну уявіть собі, навіть, якщо моя троюрідна сестра винна? У нас в країні найчесніший суд.Ї й же можна дати домашній арешт? Вона нікуди з чотирьма дітьми не втече. Але ні. СІЗО", - пише нардеп.

Гончаренко вважає, що це акція проти нього за "намагання боротись за військові виплати, за те, що піднімаю питання строковиків, відпусток і взагалі критикую Єрмака" (йдеться про керівника Офісу президента – УНІАН).

В іншому пості він пише, що його родичку звинувачують в тому, що вона "вкрала" 300 гектарів землі в Затоці. При цьому переконує, що площа Затоки 800 гектарів, то виходить, що "вона вкрала пів Затоки?".

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