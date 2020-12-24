Один з пасажирів отримав поранення / скріншот
У Києві в четвер ввечері сталася бійка в тролейбусі №31, що слідував на Троєщину.
Відео інциденту опубліковане на сторінці "Вартові Еспресо" у Facebook.
Як повідомляється, троє пасажирів вирішили з'ясувати стосунки з трьома іншими чоловіками. У якості "аргументів" у хід пішли кулаки й навіть ніж. Один з учасників інциденту отримав поранення.
На місце було викликано поліцію та медиків. Судячи з відео, чоловіків безуспішно намагалися вгамувати інші пасажири.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
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