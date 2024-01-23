Ольга Гринкевич перервала мовчання після того, як її брата арештували вслід за батьком.

Дочка скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого затримали під час спроби підкупити працівника ДБР, уперше прокоментувала ситуацію довкола своєї родини.

В Instagram Stories Ольга Гринкевич вперше відреагувала на корупційний скандал після того, як Печерський райсуд Києва відправив під варту її брата Романа.

Напередодні Романа Гринкевича затримали в Одесі під час спроби незаконного перетину кордону. На той момент він перебував у розшуку.

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Ольга обурилася "неетичними" діями правоохоронних органів через опубліковані в світлини під час затримання її брата. На кадрах Роман був з голим торсом. Також жінка заявила, що ЗМІ поширюють "брехню та маніпуляції" про корупційний скандал, у якому замішаний бізнес її сім'ї.

"Спочатку "вкрали" без передоплати. Тепер "перетинав кордон" на ліжку в тапочках. Я дуже сподіваюся, що люди почали розуміти масштаб абсурду! Почали розуміти те, як замилюють очі! Як суспільство використовують проти людей, на боці яких правда! Правда, яку, на жаль, ігнорують наші "об'єктивні" ЗМІ. Я залишу за дужками питання етики "правоохоронців", щодо опублікованих фото. Слава Богу, що остаточне рішення буде за судом, який буде опиратися на факти, а не на брехню і маніпуляції ЗМІ. Залишається лише чекати правосуддя", - заявила Ольга.

Вона також переказала "вітання" людям, які бажають її сім'ї зла. Ольга впевнена, що "час все розставить на свої місця".

Справа Гринкевичів - останні новини

У понеділок, 22 січня, Романа Гринкевича затримали в Одесі під час спроби виїхати за кордон. Він є сином скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про закупівлі Міністерства оборони. Його батько Ігор Гринкевич підозрюється в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Раніше ДБР повідомила про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу та членам його організації.

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