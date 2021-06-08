За словами жінки, вона сама не встежила за сином, але про небезпеку її не попередили.

Мати 6-річного хлопчика, якого вкусив дельфін, не збирається пред'являти претензії до одеського дельфінарію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН з посиланням на її коментар журналістам.

За словами жінки, вона сама не встежила за дитиною. Щоправда, при цьому вона заявила, що про небезпеку близького контакту її не попередили.

У дельфінарії ж повідомили, що попереджувальне оголошення звучить з гучномовців чотири рази під час виступу дельфінів: диктор інформує, що не потрібно підходити до басейну та опускати в нього руки.

Дельфін вкусив дитину в Одесі: подробиці

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Повідомлялося, що після укусу хлопчика відвезли в лікарню, де лікарі наклали йому шви.

Госпіталізація дитині не знадобилася. Сім'я вже повернулася додому.

У розважальному центрі після інциденту обіцяють посилити запобіжні заходи.

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Автор: Катерина Шварц