Мати 6-річного хлопчика, якого вкусив дельфін, не збирається пред'являти претензії до одеського дельфінарію.
Про це йдеться в сюжеті ТСН з посиланням на її коментар журналістам.
За словами жінки, вона сама не встежила за дитиною. Щоправда, при цьому вона заявила, що про небезпеку близького контакту її не попередили.
У дельфінарії ж повідомили, що попереджувальне оголошення звучить з гучномовців чотири рази під час виступу дельфінів: диктор інформує, що не потрібно підходити до басейну та опускати в нього руки.
Дельфін вкусив дитину в Одесі: подробиці
Читайте такожУ Дніпрі чоловік потрапив у лікарню після укусу небезпечного павукаІнцидент стався в одеському дельфінарії "Немо" в неділю, 6 червня.
Повідомлялося, що після укусу хлопчика відвезли в лікарню, де лікарі наклали йому шви.
Госпіталізація дитині не знадобилася. Сім'я вже повернулася додому.
У розважальному центрі після інциденту обіцяють посилити запобіжні заходи.
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