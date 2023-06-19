Строк відбуття покарання обвинуваченому будуть рахувати з моменту його затримання.

Івано-Франківський міський суд виніс вирок депутату Державної думи Російської Федерації Віктору Соболєву. Його звинуватили в посяганні на територіальну цілісність України.

У вироку суду, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зазначено, що Соболєва признали винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" Кримінального кодексу. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років з конфіскацією всього належного йому майна.

Судді зазначили, що розгляд у межах кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого, який показань суду не надавав та будь-яких клопотань від останнього на адресу суду не надходило. Крім цього, суд вказав, що строк відбуття покарання обвинуваченому потрібно рахувати з моменту його фактичного затримання.

В якості доказів вини, стороною обвинувачення були наведені декілька голосувань Соболєва, який є членом фракції КПРФ та головою Руху на підтримку армії, оборонної промисловості та військової науки. Перше з них стосувалося звернення Держдмуми до Володимира Путіна щодо прохання визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" як начебто суверенні та незалежні держави. Інше голосування стосувалося ратифікації договорів про дружбу РФ з "ДНР" та "ЛНР", якими керівництво Росії пояснило повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Конфлікт Соболєва з ПВК "Вагнер" - що відомо

Соболєв відомий конфліктом з ПВК "Вагнер", який стався у травні цього року. Тоді депутат Держдуми, який має військове звання генерал-лейтенант, заявив, що російським мобілізованим, які вирішать покинути частини і поповнити лави приватної військової компанії "Вагнер", загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

У відповідь на це "вагнерівці" записали відео, на якому пригрозили Соболєву зґвалтуванням на Червоній площі в Москві.

Після погрози депутат заявив, що не хоче мати ніяких справ з ПВК "Вагнер", бійці якого – всього лише "найманці", але побоявся давати "гостріші" коментарі.

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