У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє та постраждали четверо осіб.
Читайте такожВ Польщі п’яний українець за кермом легковика влетів у кладовище та пошкодив 9 могил (фото)Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 16:17 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу с. Дубина Сколівського району сталося зіткнення мікроавтобуса та двох легкових автомобілів.
"В результаті загинули двоє та постраждали чотири особи, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", - додали в ДСНС.
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