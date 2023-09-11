Він підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

Служба безпеки України зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном та який до початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Як повідомив прес-центр СБУ, під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екс-нардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

В спецслужбі зазначили, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора, а щоб замаскувати "транзакцію", її організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн.

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"За наявними даними, екс-нардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроектах. На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що оскільки екс-посадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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