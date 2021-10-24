Дитина випала з вікна в суботу вдень, поділився журналіст.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області з вікна багатоповерхового будинку випала дівчинка, якій 9 років.

Інцидент в Кривому Розі стався в суботу, 23 жовтня, на вул. Соборності близько 15:00, повідомив у своєму каналі в Telegram журналіст Олег Єрмолинський.

За його даними, спочатку місцевим жителям було чути глухий удар, а після нього на землі побачили дівчинку.

Дитина вижила після падіння.

"...школярка в момент події перебувала вдома одна. У момент падіння, дівчинка була одягнена у верхній одяг...", – додав Єрмолинський.

На думку сусідів, дівчинка випала з вікна, коли виглядала друзів.

Постраждалу в лікарню відвезла швидка допомога. Попередньо відомо, що дитина не постраждала серйозно.

Обставини НП у Кривому Розі з'ясовували правоохоронці.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що в Кривому Розі на території Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату 38-річний чоловік виконував роботи підвищеної небезпеки на висоті близько 12 метрів і впав. Робітника не змогли врятувати медики.

Автор: Екатерина Присяжнюк