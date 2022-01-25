Через це довелось зупинити рух електрички.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області чоловік завис на рейках під час спроби переїхати колію.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.

Інцидент трапився біля селища міського типу Червоногригорівка. Водій Skoda застряг на залізничних коліях та не міг самостійно виїхати.

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Надзвичайникам довелось зупинити на короткий термін часу рух електрички, аби витягти легковик. Це зробили за допомогою лебідки від пожежного автомобіля

Навіщо водій вирішив перетнути колію не на переїзді залишилося незрозумілим.

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