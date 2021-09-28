У квартирі ще знаходився кіт, але до моменту порятунку він вже помер.

Волонтери в російському Тутаєві врятували виснажена тварина, повисле на балконі. У квартирі був ще кіт, але він загинув.

Про це повідомляє "Підйом".

У місті Ярославській області господар закрив квартиру, в якій знаходилися тварини – пес і кіт, а сам поїхав. Скільки власника житла не було невідомо, але собака прогризла обшивку балкона, намагаючись вибратися на волю і врятуватися від голодної смерті. Діра виявилася занадто маленькою і таз тварини застряг, через що пес просто повис вниз головою.

Читайте такожУ Росії кіт потрапив у "віконну пастку": для порятунку використали екскаватор (відео)Виття пса, що потрапив у біду, почули перехожі. Тварину вдалося витягнути, але його стан жахливий – собака виснажена. У квартирі помер кіт, так і не дочекавшись порятунку.

За словами волонтера Галини Іоніної, заяву в поліцію на господаря тварин вже написали.

"Собака на перетримці в Ярославській групі. Вона проходить лікування, виснаження просто страшне", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у російській Республіці Мордовія чоловік влаштував стрілянину по кішках у дворі житлового багатоквартирного будинку. При цьому в декількох метрах від стрілка біжать ще й діти - за даними місцевих пабліків, все відбувалося неподалік від дитячого майданчика.

Автор: Анастасія Горбачова