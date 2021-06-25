Дитину врятували та передали наряду поліції.

У Києві рятувальники випадково витягли з води дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Києві.

Інцидент трапився 24 червня.

Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення про потонулого у річці Дніпрі під Пішохідним мостом у Дніпровському районі столиці.

Читайте такожУ Львові врятували немовля із серйозними опіками рота, які стались через пораду педіатраБійці Головного управління ДСНС вирушили на пошуки та не очікували, що замість потопельника їм доведеться витягати з води випадкову жертву батьківського недогляду.

Дівчинку відносило течією біля того ж Пішохідного мосту.

За допомогою рятувального круга дитину врятували, на катері UMS-600 доставили до берега та передали наряду поліції.

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Автор: Катерина Шварц