Рятувальники витягли з води дитину, яку відносило течією / фото facebook.com/DSNSKyiv

У Києві рятувальники випадково витягли з води дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Києві.

Інцидент трапився 24 червня.

Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення про потонулого у річці Дніпрі під Пішохідним мостом у Дніпровському районі столиці.

Рятувальники витягли з води дитину, яку відносило течією  / фото facebook.com/DSNSKyiv

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Дівчинку відносило течією біля того ж Пішохідного мосту.

За допомогою рятувального круга дитину врятували, на катері UMS-600 доставили до берега та передали наряду поліції.

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Автор: Катерина Шварц