Внаслідок стрілянини охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.

У Києві затримано чоловіка, який вистрілив в охоронця магазину після зауваження про відсутність маски.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що інцидент трапився в приміщенні магазина, що розташований в ТРЦ на проспекті Перемоги.

"Чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет схожий на пістолет та зробив 2 постріли в охоронця", - розповіли в прокуратурі.

Внаслідок стрілянини охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.

Як повідомило джерело УНІАН у правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні вночі в приміщенні магазину, що розташований в ТРЦ "Україна".

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Зловмисника затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганські дії із застосуванням зброї).

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Автор: Олександр Топчій