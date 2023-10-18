Адвокати прогнозують, що нова дата засідання стане відома наступного тижня.

Шевченківський районний суд міста Києва не розглянув питання про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському через хворобу судді, яка мала розглядати справу.

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу (з тримання під вартою на цілодобовий арешт) мав відбутися об 11:30, проте вже на місці стало відомо, що суддя у справі захворіла і засідання сьогодні не відбудеться.

У коментарі журналістам адвокат Коломойського Олександр Лисак зауважив, що, можливо, наступного тижня буде призначено дату наступного судового засідання.

"Ми прибули до суду, з'ясували, що дійсно доставки (Коломойського до суду - УНІАН) немає. Суддя не одужала і сьогодні засідання не буде", - сказав він.

Адвокат також пояснив, що як у прокурора, так і у сторони захисту, є право через місяць після обрання запобіжного заходу подати клопотання про його зміну, і вони цим правом скористалися.

"Будемо тепер чекати наступного тижня, щоб визначили наступну дату розгляду цього клопотання. Ігор Валерійович перебуває в слідчому ізоляторі", - сказав Лисак.

Крім того, інший адвокат бізнесмена Олег Пушкар, зауважив, що згодом також має бути розглянуте питання про продовження терміну тримання Коломойського під вартою.

"Таке продовження буде наступного тижня... Якщо 2 вересня обрали запобіжний захід, то по 2 листопада буде обиратися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додав Лисак.

Коломойського заарештували на 2 місяці

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, і заарештували на два місяці з правом внесення застави.

15 вересня йому повідомили про підозру у заволодінні 5,8 млрд грн "Приватбанку". Слідство заявляє, що у 2013-2014 роках бізнесмен незаконно заволодів вказаною сумою шляхом фіктивного внесення готівки до каси. Коментуючи підозру, Коломойський зазначив, що такий касовий розрив неможливо було б приховати від Національного банку України.

У ході слухань суд відхиляв клопотання захисту про зміну запобіжного заходу бізнесменові, також були відхилені клопотання і про взяття на поруки.

6 жовтня Апеляційний суд залишив у силі рішення про майже 3,9 млрд грн застави для Коломойського.

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